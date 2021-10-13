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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3439344034413442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:34

  klug написав:
  Flamingo написав:Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная.

ПУМБа каже, що для Візи буде списувати 1:1 в ойрах, а для Мастера - через таки через доляр https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 6379528525 У вас що?
Ну і що вони в принципі щось махлюють з валютою ми тут вже репортили.

То есть по всем признакам таки закрыли страховой депо в ойро в МС?

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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:47

  klug написав:ПУМБа каже, що для Візи буде списувати 1:1 в ойрах, а для Мастера - через таки через доляр

И не только пумба :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:02

  MASolomko написав:Также при возможности в банке, который не подключён к этой сети, стоит заполнять свифтовку так, чтобы она прошла в формате MT103+ — это позволит избежать комиссий банков-корреспондентов.

Догадайся сам как именно надо заполнять?
  MASolomko написав:В вашем приложении идёт подставка кода и приложение само без действия пользователя подтверждает операцию.

Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение, но пумб говорит тут: "проверьте настройки тел", даже не вьехав в тему и суть вопроса. Так что либо надо более детально пояснить и продавить этот вопрос, либо забить, как на все остальные косяки пумба, им на радость.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:16

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:Догадайся сам как именно надо заполнять?
Всё, что связано со SWIFT, покрыто тайной. Очень тяжело найти информацию в открытом доступе, но что-то и получается найти :) Более точно должны подсказать работники банка, которые работают в данной сфере.

  Maksi2 написав:Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение
На мой отзыв к приложению в Google Play сотрудник дал такой ответ:
ПУМБ написав:...Проверить/изменить данные или отменить оплату можно на последнем шаге перевода, перед нажатием на кнопку подтверждения.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:04

  Flamingo написав:только Пумба по карманам тырит :( Но главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово

Просто тебя пумб заколпачил как меня тас. Делов то.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:02

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:только Пумба по карманам тырит :( Но главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово

Просто тебя пумб заколпачил как меня тас. Делов то.

Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил. Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих... И при этом пытаться экономить на спичках? Неужели РЛА у еуропах не бывает, шо его детище такой ерундой мается?
Flamingo
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