Додано: Чет 14 жов, 2021 18:16

Flamingo Дело не в сумме, а в самом факте "воровства". Вышеупомянутый мною банк, пытался прокинуть меня на солидный входящий свифт перевод и это всего лишь одна из серий пакостей которые я там испытал и пытался даже тут описывать эти приключения, но всем было побоку, моя хата с краю - ничего не знаю. Ну а то что пумб это делает меня совсем не удивило. Например укрсиб тоже имеет скрытый и вшитый 1% за конвертацию гривны - в любую другую валюту, это все зашито в коммерческий курс как они говорят. Чем банк ахметки лучше жабоедов. Ну и то что для НБУ системное и значимое, то для нас мусор, например зелене лайно тоже системное и тоже значимое, но это не отменяет его мусорности в наше время. И еще, все меняется, абсолютно все, но не всегда в лучшую сторону, подумал пумб, и стал брать с нас налог за кешбек и зарезав его на дебетках до 1%.

p.s. до всекарты - пумб тоже (был) лайном, еще и каким.