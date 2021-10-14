Flamingo написав:Если допустить что пумба будучи дeбильным банком вдруК решила закрыть корсчет в МПС в евро и все работать только через аналогичный в баксе - то тоже не сходится - разница и для таких операций смешная.
MASolomko написав:Также при возможности в банке, который не подключён к этой сети, стоит заполнять свифтовку так, чтобы она прошла в формате MT103+ — это позволит избежать комиссий банков-корреспондентов.
Догадайся сам как именно надо заполнять?
MASolomko написав:В вашем приложении идёт подставка кода и приложение само без действия пользователя подтверждает операцию.
Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение, но пумб говорит тут: "проверьте настройки тел", даже не вьехав в тему и суть вопроса. Так что либо надо более детально пояснить и продавить этот вопрос, либо забить, как на все остальные косяки пумба, им на радость.
Maksi2 написав:Догадайся сам как именно надо заполнять?
Всё, что связано со SWIFT, покрыто тайной. Очень тяжело найти информацию в открытом доступе, но что-то и получается найти Более точно должны подсказать работники банка, которые работают в данной сфере.
Maksi2 написав:Тоже хотел бы самому нажимать подтверждение
На мой отзыв к приложению в Google Play сотрудник дал такой ответ:
ПУМБ написав:...Проверить/изменить данные или отменить оплату можно на последнем шаге перевода, перед нажатием на кнопку подтверждения.
Flamingo написав:только Пумба по карманам тырит Но главное как? На основании чего? Просто сюр какой-то -чесслово
Просто тебя пумб заколпачил как меня тас. Делов то.
Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил. Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих... И при этом пытаться экономить на спичках? Неужели РЛА у еуропах не бывает, шо его детище такой ерундой мается?
Flamingo Дело не в сумме, а в самом факте "воровства". Вышеупомянутый мною банк, пытался прокинуть меня на солидный входящий свифт перевод и это всего лишь одна из серий пакостей которые я там испытал и пытался даже тут описывать эти приключения, но всем было побоку, моя хата с краю - ничего не знаю. Ну а то что пумб это делает меня совсем не удивило. Например укрсиб тоже имеет скрытый и вшитый 1% за конвертацию гривны - в любую другую валюту, это все зашито в коммерческий курс как они говорят. Чем банк ахметки лучше жабоедов. Ну и то что для НБУ системное и значимое, то для нас мусор, например зелене лайно тоже системное и тоже значимое, но это не отменяет его мусорности в наше время. И еще, все меняется, абсолютно все, но не всегда в лучшую сторону, подумал пумб, и стал брать с нас налог за кешбек и зарезав его на дебетках до 1%. p.s. до всекарты - пумб тоже (был) лайном, еще и каким.
Flamingo написав:Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих...
В Эксиме та же байда при новом (уже старом) тупом председателе Правления.
Maksi2 написав:Например укрсиб тоже имеет скрытый и вшитый 1% за конвертацию гривны - в любую другую валюту, это все зашито в коммерческий курс как они говорят.
Курс и комиссии, когда они написаны в тарифах - дело добровольное. Вы об этом знаете, и принимаете решение использовать какую-нибудь другую карту в этом конкретном случае. Или вынуждены воспользоваться этой, по какой-то причине. Ваш выбор. Но когда в тарифах никакой дополнительной комиссии нет, и вы видите курс, который вам нравится больше, чем, например, в том же "Приватбанке", вы рассчитываетесь, как вы думаете, по этому курсу, а в итоге с вас списывают на 1-2% большую сумму - это в корне меняет отношение. Да ещё и когда потом поддержка несёт ахинею о том, это именно в ту секунду, когда проводили платёж, курс скакнул, поэтому так списали... То, что у автора вопроса оказалась настолько маленькая разница с исходной суммой, ещё ни о чём не говорит. Может быть, так изменился курс к моменту списания, а могло и в другую сторону произойти... По-моему тут вариант только один - не пользоваться такими помойными картами, вообще никак и никогда. На полку к "Альфабанку". Ну а платить гривневой картой в гривне, и получать кэшбэк при этом не запрещается.