Flamingo
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."
Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)
Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь