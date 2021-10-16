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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3440344134423443 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: Чет 14 жов, 2021 20:31 ramzes4 написав: Flamingo написав: Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил. Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.

А как получается 5% по евровой дебетке? А как получается 5% по евровой дебетке?

Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне. Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне. Flamingo 1

Повідомлень: 7185 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1980 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 20:33 Pater написав: Flamingo написав: Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих... Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих...

В Эксиме та же байда при новом (уже старом) тупом председателе Правления. В Эксиме та же байда при новом (уже старом) тупом председателе Правления.

У симы насколько я помню другое - там 1% ща шюбой конверт. По крайней мере так было. Как сейчас - честно говоря уже и не интересно при их условиях У симы насколько я помню другое - там 1% ща шюбой конверт. По крайней мере так было. Как сейчас - честно говоря уже и не интересно при их условиях Flamingo 1

Повідомлень: 7185 З нами з: 20.03.15 Подякував: 111 раз. Подякували: 1980 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 20:34 M-Audio написав: По-моему тут вариант только один - не пользоваться такими помойными картами, вообще никак и никогда. На полку к "Альфабанку". По-моему тут вариант только один - не пользоваться такими помойными картами, вообще никак и никогда. На полку к "Альфабанку".

+1 +1 Maksi2 Повідомлень: 997 З нами з: 18.06.19 Подякував: 272 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 жов, 2021 23:37 Flamingo

"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.

Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."

Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)



Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь "Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь Pater

Повідомлень: 169 З нами з: 10.06.15 Подякував: 2 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:18 Pater написав: Flamingo

"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.

Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.

При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."

Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)



Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь "Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь

Наличие комиссии за конвертацию при расчетах автоматически отправляет карту "на полку". Есть масса других карт других банков, где и курс относительно неплохой, и комиссии нет. Наличие комиссии за конвертацию при расчетах автоматически отправляет карту "на полку". Есть масса других карт других банков, где и курс относительно неплохой, и комиссии нет. Искатель Повідомлень: 4991 З нами з: 22.02.16 Подякував: 764 раз. Подякували: 3520 раз. Профіль 4 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 15:04 Re: ПУМБ подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ... lincoln2 Повідомлень: 726 З нами з: 05.02.11 Подякував: 141 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 15:35 lincoln2 написав: подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ... подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...



щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають root

Повідомлень: 720 З нами з: 04.03.15 Подякував: 150 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 17:04 lincoln2 написав: подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ... подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...



Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ИНН, номер телефона и скриншот с ошибкой, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо. Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ИНН, номер телефона и скриншот с ошибкой, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2618 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 жов, 2021 17:13 root написав: lincoln2 написав: подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ... подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...



щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають



Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо! Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо! PUMB

Представник банку Повідомлень: 2618 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3440344134423443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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