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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 жов, 2021 20:31
ramzes4 написав: Flamingo написав:
Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.
А как получается 5% по евровой дебетке?
Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне.
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Flamingo
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:33
Pater написав: Flamingo написав:
Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих...
В Эксиме та же байда при новом (уже старом) тупом председателе Правления.
У симы насколько я помню другое - там 1% ща шюбой конверт. По крайней мере так было. Как сейчас - честно говоря уже и не интересно при их условиях
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Flamingo
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Додано: Чет 14 жов, 2021 20:34
M-Audio написав:
По-моему тут вариант только один - не пользоваться такими помойными картами, вообще никак и никогда. На полку к "Альфабанку".
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Maksi2
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Додано: Чет 14 жов, 2021 23:37
Flamingo
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."
Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)
Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь
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Pater
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:18
Pater написав:Flamingo
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."
Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ)
Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь
Наличие комиссии за конвертацию при расчетах автоматически отправляет карту "на полку". Есть масса других карт других банков, где и курс относительно неплохой, и комиссии нет.
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Искатель
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Додано: Нед 17 жов, 2021 15:04
подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...
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lincoln2
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:04
lincoln2 написав:
подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...
Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ИНН, номер телефона и скриншот с ошибкой, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо.
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PUMB
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:13
root написав: lincoln2 написав:
подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...
щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають
Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо!
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