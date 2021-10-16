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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3440344134423443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:31

  ramzes4 написав:
  Flamingo написав:Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.

А как получается 5% по евровой дебетке?

Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:33

  Pater написав:
  Flamingo написав:Просто я понимаю когда мусорные банки типа "православных" пытаются на всем экономить и конвертят евро через бакс. Но пумба если не ошибаюсь по классификации НБУ относится к большим и системообразующих...

В Эксиме та же байда при новом (уже старом) тупом председателе Правления.

У симы насколько я помню другое - там 1% ща шюбой конверт. По крайней мере так было. Как сейчас - честно говоря уже и не интересно при их условиях
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:34

  M-Audio написав:По-моему тут вариант только один - не пользоваться такими помойными картами, вообще никак и никогда. На полку к "Альфабанку".

+1
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 23:37

Flamingo
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."
Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ) :lol:

Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:18

  Pater написав:Flamingo
"Починаючи з 19.04.2021 змінюється порядок розрахунків за кордоном та на іноземних сайтах за міжнародними платіжними картками Mastercard, а саме: в якості розрахункової валюти Mastercard за всіма операціями в іноземній валюті незалежно від країни їх проведення застосовуватимуться долари США.
Відтепер якщо у Вас є картковий рахунок в євро, з метою мінімізації ваших витрат рекомендуємо для розрахунків в країнах єврозони* (в т.ч. в Інтернеті) використовувати картки Visa - у такому випадку з вашого рахунку в євро буде списано кошти у розмірі суми операції без жодних додаткових конвертацій.
При цьому у будь-якій країні світу Ви також можете вільно розраховуватися Вашими картками Visa, Masterсard в національній валюті - конвертація у валюту операції відбувається автоматично і за вигідним курсом. У такому випадку Ви сплачуєте комісію за конвертацію у розмірі 1% від суми, але вам не потрібно хвилюватися щодо придбання іноземної валюти та поповнення своїх валютних рахунків."
Тупой и еще тупее (Сима и ПУМБ) :lol:

Кстати, на сайте Эксима эту информацию хрен найдешь

Наличие комиссии за конвертацию при расчетах автоматически отправляет карту "на полку". Есть масса других карт других банков, где и курс относительно неплохой, и комиссии нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:04

Re: ПУМБ

подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 15:35

  lincoln2 написав:подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...


щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають :(
root
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:04

  lincoln2 написав:подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...


Добрый день! Пожалуйста, отправьте в личные сообщения Ваши ИНН, номер телефона и скриншот с ошибкой, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:13

  root написав:
  lincoln2 написав:подскажите плиз , это у меня сбоит ( новый формат) при оплате комуналок , по старым шаблонам , как осбб так и ясно , газ ..везде технический сбой выдает ..до этого много раз платил , все нормально было ...


щасливчик, а мені Пумба взагалі комунальні шаблони не добавила(підтримка через вебку ігнорить) а самому не дозволяють взагалі добавляти. Платив за мобільний телефон, і горіхи падали, але останні рази нічого не дають :(


Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо!
PUMB
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