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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55
Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:07
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН. Обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
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