RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3441344234433444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55

Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.
sonechko
 
Повідомлень: 227
З нами з: 23.02.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:07

  sonechko написав:Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН. Обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3441344234433444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lel, ramzes4 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99425)
18.10.2021 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.