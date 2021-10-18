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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55
Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.
Додано: Пон 18 жов, 2021 12:07
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН. Обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:33
PUMB
Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:08
Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Додано: Вів 19 жов, 2021 17:34
Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?
Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.
И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается. . Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель
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