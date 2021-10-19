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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3441344234433444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:55

Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.
sonechko
 
Повідомлень: 227
З нами з: 23.02.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:07

  sonechko написав:Что происходит? 15.10.2021 сняли 0,59 грн овердрвафта не понятно за что, все что оставалось на виртуалке. Онлайн чат вообще не работает. Оператор не начав завершает разговор.

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН. Обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2620
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:33

PUMB
Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 518
З нами з: 08.09.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:08

  AlexTk написав:PUMB
Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.

Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях. 
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2620
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:34

Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?
  Flamingo написав:Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется ;)

Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.
И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается. :(. Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:40

Re: ПУМБ

Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.
По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 815
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:20

  _PORT_UA написав:Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.
По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.

Очень похоже на то что вайберовский бот пумбы подустал и прилег отдохнуть. У моей супруги он вообще никак не реагирует даже на попытку войти в главное меню... Ссылки выбора категорий (полученные несколько дней назад, но не использованные) тоже никак не реагируют. Удалил чат и попробовал войти снова - вообще никакой реакции. В общем похоже что пумбовский вайбер колбасит не пА деЦЦки :(
Отсюда вопрос к представителю - если в вайбере не прдключается главное меню, если оно пропало или еще глючит каким-то образом - то как его можно реанимировать?
Flamingo
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Повідомлень: 7195
З нами з: 20.03.15
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1980 раз.
 
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  #<1 ... 3441344234433444
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