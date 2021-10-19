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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3442344334443445 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54 Flamingo написав: Или у него одна задача Или у него одна задача

У нього з ботом з Вайбера спільна кодова база. У нього з ботом з Вайбера спільна кодова база. klug Повідомлень: 6218 З нами з: 18.08.14 Подякував: 272 раз. Подякували: 825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:33 Flamingo написав: Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?

Flamingo написав: Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется

Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.

И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается. . Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается.. Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваш ФИО, ИНН, по возможности скриншот ошибки. Кроме того, что бы смогли проверить корректность начисления кешбэка по выбранной Вами категории, пожалуйста, отправьте суму и дату последней покупки. Обязательно все проверим и во всем разберемся. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваш ФИО, ИНН, по возможности скриншот ошибки. Кроме того, что бы смогли проверить корректность начисления кешбэка по выбранной Вами категории, пожалуйста, отправьте суму и дату последней покупки. Обязательно все проверим и во всем разберемся. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2624 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:35 Hennady написав: Про комунальні платежі через додаток



У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.

В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.

В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.

І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?

Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:

https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html

Номери рахунків:

https://www.teplo.km.ua/ Про комунальні платежі через додатокУ додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:Номери рахунків:

Вітаємо! Відповіли Вам в особистих повідомленнях. Перевірте, будь ласка. Вітаємо! Відповіли Вам в особистих повідомленнях. Перевірте, будь ласка. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2624 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:37 _PORT_UA написав: Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.

По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек. Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.

Добрый день! Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, суму и время последней покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. Добрый день! Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, суму и время последней покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2624 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:48 Flamingo написав: _PORT_UA написав: Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.

По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек. Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.

Очень похоже на то что вайберовский бот пумбы подустал и прилег отдохнуть. У моей супруги он вообще никак не реагирует даже на попытку войти в главное меню... Ссылки выбора категорий (полученные несколько дней назад, но не использованные) тоже никак не реагируют. Удалил чат и попробовал войти снова - вообще никакой реакции. В общем похоже что пумбовский вайбер колбасит не пА деЦЦки

Отсюда вопрос к представителю - если в вайбере не прдключается главное меню, если оно пропало или еще глючит каким-то образом - то как его можно реанимировать? Очень похоже на то что вайберовский бот пумбы подустал и прилег отдохнуть. У моей супруги он вообще никак не реагирует даже на попытку войти в главное меню... Ссылки выбора категорий (полученные несколько дней назад, но не использованные) тоже никак не реагируют. Удалил чат и попробовал войти снова - вообще никакой реакции. В общем похоже что пумбовский вайбер колбасит не пА деЦЦкиОтсюда вопрос к представителю - если в вайбере не прдключается главное меню, если оно пропало или еще глючит каким-то образом - то как его можно реанимировать?

Для того чтобы мы смогли проверить корректность работы функционала, рекомендуем отправлять Ваши обращения нам, в личных сообщениях, дату, время и детали ошибки, по возможности, скриншот с экрана. Мы зафиксируем Ваше обращение и обязательно проверим корректность работ Viber бота. Для того чтобы мы смогли проверить корректность работы функционала, рекомендуем отправлять Ваши обращения нам, в личных сообщениях, дату, время и детали ошибки, по возможности, скриншот с экрана. Мы зафиксируем Ваше обращение и обязательно проверим корректность работ Viber бота. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2624 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 167 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:53 PUMB написав: AlexTk написав: PUMB

Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення. Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.

Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях. Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях.

Дякую і Вам що звернули увагу на дану ситуацію. Мабуть, завдяки цьому, якщо раніше неможливо було оплатити послуги КП ВМР "ВМТЕ", то тепер неможливо оплатити ще і послуги ТОВ "ВінницяГаз Збут" і ТОВ "Енера Вінниця". "Правильной дорогой идете, товарищи!"(с) Дякую і Вам що звернули увагу на дану ситуацію. Мабуть, завдяки цьому, якщо раніше неможливо було оплатити послуги КП ВМР "ВМТЕ", то тепер неможливо оплатити ще і послуги ТОВ "ВінницяГаз Збут" і ТОВ "Енера Вінниця". "Правильной дорогой идете, товарищи!"(с) AlexTk 2 Повідомлень: 519 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3442344334443445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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