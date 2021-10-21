Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?
Flamingo написав:Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется
Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые. И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается. . Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваш ФИО, ИНН, по возможности скриншот ошибки. Кроме того, что бы смогли проверить корректность начисления кешбэка по выбранной Вами категории, пожалуйста, отправьте суму и дату последней покупки. Обязательно все проверим и во всем разберемся.
Hennady написав:Про комунальні платежі через додаток
У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку. В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі. В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру. І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника? Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті: https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html Номери рахунків: https://www.teplo.km.ua/
Вітаємо! Відповіли Вам в особистих повідомленнях. Перевірте, будь ласка.
_PORT_UA написав:Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня. По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.
Очень похоже на то что вайберовский бот пумбы подустал и прилег отдохнуть. У моей супруги он вообще никак не реагирует даже на попытку войти в главное меню... Ссылки выбора категорий (полученные несколько дней назад, но не использованные) тоже никак не реагируют. Удалил чат и попробовал войти снова - вообще никакой реакции. В общем похоже что пумбовский вайбер колбасит не пА деЦЦки Отсюда вопрос к представителю - если в вайбере не прдключается главное меню, если оно пропало или еще глючит каким-то образом - то как его можно реанимировать?
Для того чтобы мы смогли проверить корректность работы функционала, рекомендуем отправлять Ваши обращения нам, в личных сообщениях, дату, время и детали ошибки, по возможности, скриншот с экрана. Мы зафиксируем Ваше обращение и обязательно проверим корректность работ Viber бота.
AlexTk написав:PUMB Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.
Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях.
Дякую і Вам що звернули увагу на дану ситуацію. Мабуть, завдяки цьому, якщо раніше неможливо було оплатити послуги КП ВМР "ВМТЕ", то тепер неможливо оплатити ще і послуги ТОВ "ВінницяГаз Збут" і ТОВ "Енера Вінниця". "Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
Flamingo написав:А мне вот интересно - представитель банка на форум заходит - был 15 минут назад, но вопросы игнорит . Или у него одна задача - если вопрос касается добавления комуналки - попросить прислать квитанцию и пообещать что специалисты во всем разберутся?
Обычная практика имитации деятельности.
КП «Новомосковсктеплоенерго» ОКПО 03342190 не хотят ввести в шаблон уже больше 7 месяцев /неоднократно испробованы все способы: ФИО надсылались; квитанции надсылались; скрины надсылались; в фейсбуке все это повторялось/. Результата как не было, так и нет. Правда, 2 раза в этот промежуток времени, поставщик, как бы был подключен и в поиске по ОКПО обнаруживался, но при этом платежи блокировались с примечанием «Сервіс тимчасово недоступний. Спробуйте пізніше», а поставщика потом опять удаляляли.