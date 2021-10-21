Flamingo написав:

Flamingo написав: Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется

Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается.. Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель