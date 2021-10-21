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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3442344334443445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54

  Flamingo написав:Или у него одна задача

У нього з ботом з Вайбера спільна кодова база.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:33

  Flamingo написав:Уважаемый представитель банка - а можете как-то прокомментировать вот это мое сообщение недельной давности?
  Flamingo написав:Коллеги что это может быть? Пытаюсь добавить карту всеможу в евро в гуглпэй через пумб онлайн все время появляется ошибка: 15009. Calling package not verified. Ну думаю хрен с тобой золотая рыбка - добавлю напрямую. Все добавилгсь с первого раза и без ошибок. Но при попытке оплаты - отказ (и пумба присылает при этом пуш типа позвоните в банк - о чем я узнаю намного позже т.к. в тот момент у меня интернет был в телефоне выключен). Но при попытке оплатить просто картой - бесконтактная оплата проходит без проблем. Звонить в банк из заграницы не собираюсь точно, но понять почему мне теперь надо с собой носить и телефон с кучей карт в гуглопэе и теперь еще к нему и пумбовскую карту отдельно - все же хочется ;)

Потому как проблема как бы остается. Что за ошибка такая 15009? Какой такой пакет у вас не верифицирован? Честно говоря в гуглопее у меня более 2х десятков карт но такая хрень как по вашей карте впервые.
И еще вопрос - у меня выбрана категория кэшбека питание и рестораны-кафе. Пумб дал мне в этом месяце кэшбек и на кредитку и на дебетовые карты. Плачу евровой ВсеКарта только в кафе и ресторанах. По прошлую среду включительно сообщения в вайбер о начислении кэшбека приходили как по часам. С четверга - как отрезало. За это время платил в разные кафе (минимум троих) и я не поверю что у всех трех не правильный МСС. Как понять - идет начисление кэшбека или у вашего банка что-то пошло не так. Повторяю я за границей не могу позвонить в вашу поддержку а элементарной поддержки в вайбере или телеграмме у вашего банка как бы не наблюдается. :(. Остается один канал для общения с банкой до возращения на Родину - представитель :evil:

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваш ФИО, ИНН, по возможности скриншот ошибки. Кроме того, что бы смогли проверить корректность начисления кешбэка по выбранной Вами категории, пожалуйста, отправьте суму и дату последней покупки. Обязательно все проверим и во всем разберемся. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:35

  Hennady написав:Про комунальні платежі через додаток

У додатку було підприємство МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" з однією послугою. Після мого звернення сюди і в особисті повідомлення про те, що підприємство-постачальник надає чотири послуги з оплатою на чотири різних рахунки, було обіцяно виправити ситуацію і налагодити оплату в додатку.
В результаті, на даний час, цей постачальник зник з додатку взагалі. Тобто була доступна оплата однієї послуги, після звернення - зникла взагалі.
В світлі початку опалювального сезону, та й взагалі, непогано було б добавити оплату практично єдиного постачальника міста обласного центру.
І як так могло статися, що після звернення з проханням добавити послугу прибирають ті, що були і взагалі видаляють постачальника?
Реквізити постачальника вказані на його оф. сайті:
https://www.teplo.km.ua/pro-pidpryemstv ... hergo.html
Номери рахунків:
https://www.teplo.km.ua/

Вітаємо! Відповіли Вам в особистих повідомленнях. Перевірте, будь ласка.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:37

  _PORT_UA написав:Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.
По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.

Добрый день! Отправьте нам, пожалуйста, Ваш ФИО, ИНН, суму и время последней покупки. Мы обязательно все проверим и предоставим Вам обратную связь в личных сообщениях. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:48

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. У всех сегодня утром не приходят сообщения на Вайбер о транзакциях? Или только у меня.
По кредитной карте не пришло сообщение и не показало, начислен ли кешбек.

Очень похоже на то что вайберовский бот пумбы подустал и прилег отдохнуть. У моей супруги он вообще никак не реагирует даже на попытку войти в главное меню... Ссылки выбора категорий (полученные несколько дней назад, но не использованные) тоже никак не реагируют. Удалил чат и попробовал войти снова - вообще никакой реакции. В общем похоже что пумбовский вайбер колбасит не пА деЦЦки :(
Отсюда вопрос к представителю - если в вайбере не прдключается главное меню, если оно пропало или еще глючит каким-то образом - то как его можно реанимировать?

Для того чтобы  мы смогли проверить корректность работы функционала, рекомендуем отправлять Ваши обращения нам, в личных сообщениях, дату, время и детали ошибки, по возможности, скриншот с экрана. Мы зафиксируем Ваше обращение и обязательно проверим корректность работ Viber бота. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:53

  PUMB написав:
  AlexTk написав:PUMB
Не можу заплатити за шаблоном за опалення. Виводиться повідомлення "не удалось заргузить детали услуги". Раніше кілька місяців сплачував нормально. Надіслав звернення № 1164696269 з скрін-шотом помилки ще 15 жовтня, реакції поки що немає. Допоможіть прискорити розляд звернення.

Вітаємо! Дякуємо Вам що звернули нашу увагу на дану ситуацію. Обов'язково перевіримо статус звернення та відповімо Вам в особистих повідомленнях. 

Дякую і Вам що звернули увагу на дану ситуацію. Мабуть, завдяки цьому, якщо раніше неможливо було оплатити послуги КП ВМР "ВМТЕ", то тепер неможливо оплатити ще і послуги ТОВ "ВінницяГаз Збут" і ТОВ "Енера Вінниця". "Правильной дорогой идете, товарищи!"(с)
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:16

  Flamingo написав:А мне вот интересно - представитель банка на форум заходит - был 15 минут назад, но вопросы игнорит :(. Или у него одна задача - если вопрос касается добавления комуналки - попросить прислать квитанцию и пообещать что специалисты во всем разберутся? ;)

Обычная практика имитации деятельности.

КП «Новомосковсктеплоенерго» ОКПО 03342190 не хотят ввести в шаблон уже больше 7 месяцев /неоднократно испробованы все способы: ФИО надсылались; квитанции надсылались; скрины надсылались; в фейсбуке все это повторялось/.
Результата как не было, так и нет.
Правда, 2 раза в этот промежуток времени, поставщик, как бы был подключен и в поиске по ОКПО обнаруживался, но при этом платежи блокировались с примечанием «Сервіс тимчасово недоступний. Спробуйте пізніше», а поставщика потом опять удаляляли.
Mr V
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:45

Обратил внимание, что в мобильном приложении пуши выключены.
Они бесплатные? Их лучше включить?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:04

Re: ПУМБ

slktym007, бесплатные PUSH.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:36

  slktym007 написав:Обратил внимание, что в мобильном приложении пуши выключены.
Они бесплатные? Их лучше включить?


бесплатные, но с джек потом - иногда срывают всё, включая кредитки и депо
cohan
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