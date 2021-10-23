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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 01:28
Flamingo написав: ramzes4 написав: Flamingo написав:
Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.
А как получается 5% по евровой дебетке?
Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне.
последние 3 месяца кешбек дают минимальный, рестораны 2% и тд, что считаю полнейшей дискриминацией и карту принципиально не использую
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