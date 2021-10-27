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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 01:28
Flamingo написав: ramzes4 написав: Flamingo написав:
Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.
А как получается 5% по евровой дебетке?
Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне.
последние 3 месяца кешбек дают минимальный, рестораны 2% и тд, что считаю полнейшей дискриминацией и карту принципиально не использую
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:55
PUMB написав:
Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо!
Дякую, але вже я перестав користуватись банком ПУМБ. Жаль що представник від вас тут на форумі з'явився так запізно.
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root
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Додано: Вів 26 жов, 2021 20:12
PUMB
У меня пониженные % на кредитку уже, наверно, четвёртый месяц. Максимум 2%.
Сравниваю со знакомым с работы - такаяже кредитка, даже оформляли плюс-минус в одно и тоже время у него % кешбека нормальные - до 5%, у меня - урезанные
Картой пользуюсь. Что у меня, что у знакомого практически все расчеты за счет кредитных средств. Но, по-видимому, как-то не так как хочет банк я пользуюсь раз мне % кешбека урезали. Поддержка ничего толком не ответила - автоматически, по какому алгоритму мы не в курсе.
Будьте добры, проясните, по каким признакам банк решает снижать % кешбека? Как правильно пользоваться кредиткой чтобы банк не снижал % кешбека?
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Sime
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Додано: Вів 26 жов, 2021 20:25
Sime написав:
Будьте добры, проясните, по каким признакам банк решает снижать % кешбека? Как правильно пользоваться кредиткой чтобы банк не снижал % кешбека?
Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:12
После зачисления аванса столкнулся с тем, что не могу вывести 1 копейку из этой суммы (остальное вывел). Был бы овер - списало по идее, но нет же. Мозолит глаза уже почти неделю - что делать?
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