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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3443344434453446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 01:28

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:
  Flamingo написав:Ну 4 цента с 33 евро при 5% кэшбека грязными это не заколпачил.

А как получается 5% по евровой дебетке?

Вы ж наверное знаете что пумба стала персонализировать ставки кишмиша? По мну в этом месяце ставки одинаковые что по кредитке что по дебеткам. Вот так и получилось. Супруге дали по кредитке 5 по дебетке 1, но ей дали право выбора двух категорий а не одной как мне.

последние 3 месяца кешбек дают минимальный, рестораны 2% и тд, что считаю полнейшей дискриминацией и карту принципиально не использую
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:55

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! Будь ласка, напишіть нам щодо цієї ситуації детальніше в особисті повідомлення, щоб ми мали змогу допомогти Вам розібратися в ній. Дякуємо!


Дякую, але вже я перестав користуватись банком ПУМБ. Жаль що представник від вас тут на форумі з'явився так запізно.
root
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:12

Как улучшить % кешбека?

PUMB

У меня пониженные % на кредитку уже, наверно, четвёртый месяц. Максимум 2%.
Сравниваю со знакомым с работы - такаяже кредитка, даже оформляли плюс-минус в одно и тоже время у него % кешбека нормальные - до 5%, у меня - урезанные :(

Картой пользуюсь. Что у меня, что у знакомого практически все расчеты за счет кредитных средств. Но, по-видимому, как-то не так как хочет банк я пользуюсь раз мне % кешбека урезали. Поддержка ничего толком не ответила - автоматически, по какому алгоритму мы не в курсе.

Будьте добры, проясните, по каким признакам банк решает снижать % кешбека? Как правильно пользоваться кредиткой чтобы банк не снижал % кешбека?
Sime
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:25

Re: ПУМБ

  Sime написав:Будьте добры, проясните, по каким признакам банк решает снижать % кешбека? Как правильно пользоваться кредиткой чтобы банк не снижал % кешбека?
Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:12

После зачисления аванса столкнулся с тем, что не могу вывести 1 копейку из этой суммы (остальное вывел). Был бы овер - списало по идее, но нет же. Мозолит глаза уже почти неделю - что делать? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:13

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Мозолит глаза уже почти неделю - что делать

Закрыть глаза :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:30

  Vorlon написав:После зачисления аванса столкнулся с тем, что не могу вывести 1 копейку из этой суммы (остальное вывел). Был бы овер - списало по идее, но нет же. Мозолит глаза уже почти неделю - что делать? :o

Закинуть 1.99 и вывести 2, нее?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:44

  MASolomko написав:guntherhouse777, сразу по окончании интервью запросили номер карты и перевели деньгу.

С карты монобанка зашли деньги? :)
velvet
 
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27.10.2021 21:44
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