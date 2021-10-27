Rimlyanin1 написав:Ні, трохи по іншому. Розстрочка є, довша за строком, але перші 3 місяці пільгові. Як вірно скористатися не знаю, не граю в загадки, та й навіщо, коли є альфа щ 6 місяцями безкоштовної розстрочки.dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, беспроцентная рассрочка от 500 на 3 месяца в магазинах типа Розетка/Эльдорадо/Эпицентр ещё работает?
Акционная на любые траты от 1000, как я понял, уже нет =(
просто на альфе лимит уже подходит к концу, а на пумбе простаивает %)
вот и вспомнил про такой вариант рассрочек.