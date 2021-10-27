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ПУМБ
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Додано: Чет 28 жов, 2021 08:26
Rimlyanin1 написав:
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, беспроцентная рассрочка от 500 на 3 месяца в магазинах типа Розетка/Эльдорадо/Эпицентр ещё работает?
Акционная на любые траты от 1000, как я понял, уже нет =(
Ні, трохи по іншому. Розстрочка є, довша за строком, але перші 3 місяці пільгові. Як вірно скористатися не знаю, не граю в загадки, та й навіщо, коли є альфа щ 6 місяцями безкоштовної розстрочки.
просто на альфе лимит уже подходит к концу, а на пумбе простаивает %)
вот и вспомнил про такой вариант рассрочек.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 09:30
dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 09:36
MASolomko написав:
dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
Это не наш путь.
Значит, ПУМБ - вычеркиваем.
Спасибо за наводку!
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:42
Amethyst написав:
]Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива
Кто-то то знает, говорить не хотят
Как вариант, можно попробовать эту кредитку закрыть и открыть новую, даже под другой номер телефона. Процент кешбека думаю вернется на дефолтовый. Возможно, еще рекомендательный бонус пойдет. Но возни много.
Просто интересно, что в моем профиле пользования картой привело к понижению %, с новой, можно ожидать, через пару месяцев будет аналогичная история.
Альтернативные кредитки есть, но пумб для коммунальных выглядит привлекательней других с кешбеком в 5%. Все остальное действительно +- одинаково.
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Sime
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:20
MASolomko написав:
dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
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klug
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:18
Підкажіть, де можна подивитись наявні активні розстрочки у ПУМБ?
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:21
ANDRII_DNIPRO, у веб-версії "ПУМБ online". Входити в деталі кредитного рахунку й знаходите спойлер розстрочок.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:29
klug написав: MASolomko написав:
dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
Це вже краще
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:53
dr_morgenstern написав: klug написав: MASolomko написав:
dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
Це вже краще
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
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klug
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:27
Sime написав: Amethyst написав:
]Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива
Кто-то то знает, говорить не хотят
Как вариант, можно попробовать эту кредитку закрыть и открыть новую, даже под другой номер телефона. Процент кешбека думаю вернется на дефолтовый. Возможно, еще рекомендательный бонус пойдет. Но возни много.
Просто интересно, что в моем профиле пользования картой привело к понижению %, с новой, можно ожидать, через пару месяцев будет аналогичная история.
Альтернативные кредитки есть, но пумб для коммунальных выглядит привлекательней других с кешбеком в 5%. Все остальное действительно +- одинаково.
В том, же блоке кешбека есть еще бытовая химия и магазины красоты под 4% кешбека, что есть наивысшая ставка на рынке кредитных карточек в этой категории, в других не встречал.
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joik
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