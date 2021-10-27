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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3445344634473448>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:26

  Rimlyanin1 написав:
dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, беспроцентная рассрочка от 500 на 3 месяца в магазинах типа Розетка/Эльдорадо/Эпицентр ещё работает?
Акционная на любые траты от 1000, как я понял, уже нет =(
Ні, трохи по іншому. Розстрочка є, довша за строком, але перші 3 місяці пільгові. Як вірно скористатися не знаю, не граю в загадки, та й навіщо, коли є альфа щ 6 місяцями безкоштовної розстрочки.

просто на альфе лимит уже подходит к концу, а на пумбе простаивает %)
вот и вспомнил про такой вариант рассрочек.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:30

Re: ПУМБ

dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:36

  MASolomko написав:dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.

Это не наш путь.
Значит, ПУМБ - вычеркиваем.
Спасибо за наводку!
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:42

  Amethyst написав:]Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива


Кто-то то знает, говорить не хотят :)
Как вариант, можно попробовать эту кредитку закрыть и открыть новую, даже под другой номер телефона. Процент кешбека думаю вернется на дефолтовый. Возможно, еще рекомендательный бонус пойдет. Но возни много.
Просто интересно, что в моем профиле пользования картой привело к понижению %, с новой, можно ожидать, через пару месяцев будет аналогичная история.

Альтернативные кредитки есть, но пумб для коммунальных выглядит привлекательней других с кешбеком в 5%. Все остальное действительно +- одинаково.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:20

  MASolomko написав:dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.

Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:18

Підкажіть, де можна подивитись наявні активні розстрочки у ПУМБ?
ANDRII_DNIPRO
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:21

Re: ПУМБ

ANDRII_DNIPRO, у веб-версії "ПУМБ online". Входити в деталі кредитного рахунку й знаходите спойлер розстрочок.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:29

  klug написав:
  MASolomko написав:dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.

Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.

Це вже краще :mrgreen:
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:53

  dr_morgenstern написав:
  klug написав:
  MASolomko написав:dr_morgenstern, у ПУМБ залёт при досрочном погашении с кредитки. Другими словами банк тебя поимеет.

Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.

Це вже краще :mrgreen:
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?

Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:27

  Sime написав:
  Amethyst написав:]Никто не знает принципы крезоида от Мумбы.
Оформите еще пару кредиток: Моня, Алка, Тася, Фарс - и будет вам альтернатива


Кто-то то знает, говорить не хотят :)
Как вариант, можно попробовать эту кредитку закрыть и открыть новую, даже под другой номер телефона. Процент кешбека думаю вернется на дефолтовый. Возможно, еще рекомендательный бонус пойдет. Но возни много.
Просто интересно, что в моем профиле пользования картой привело к понижению %, с новой, можно ожидать, через пару месяцев будет аналогичная история.

Альтернативные кредитки есть, но пумб для коммунальных выглядит привлекательней других с кешбеком в 5%. Все остальное действительно +- одинаково.


В том, же блоке кешбека есть еще бытовая химия и магазины красоты под 4% кешбека, что есть наивысшая ставка на рынке кредитных карточек в этой категории, в других не встречал.
joik
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