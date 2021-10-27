klug написав:Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
Це вже краще Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?
dr_morgenstern написав:Це вже краще Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?