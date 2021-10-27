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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3445344634473448 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 126 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: Чет 28 жов, 2021 14:46 klug написав: dr_morgenstern написав: klug написав: Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою. Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.

Це вже краще

Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути? Це вже кращеТобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?

Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник. Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.

а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)? а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)? dr_morgenstern

Повідомлень: 191 З нами з: 22.06.18 Подякував: 75 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 15:04 dr_morgenstern написав: klug написав: dr_morgenstern написав: Це вже краще

Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути? Це вже кращеТобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?

Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник. Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.

а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)? а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?

За 1..2 дн. до погашения 3й выплаты по Рассрочке За 1..2 дн. до погашения 3й выплаты по Рассрочке Amethyst

Повідомлень: 1145 З нами з: 05.05.21 Подякував: 65 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 жов, 2021 15:08 dr_morgenstern написав: а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)? а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?

З першого ж місяця 1/N від суми покупки входить в ОМП за кредиткою. Єдине, не можу точно сказати, як буде рахувати, якщо оформити 31-го. З першого ж місяця 1/N від суми покупки входить в ОМП за кредиткою. Єдине, не можу точно сказати, як буде рахувати, якщо оформити 31-го. klug Повідомлень: 6256 З нами з: 18.08.14 Подякував: 275 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3445344634473448 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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