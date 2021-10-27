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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3445344634473448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:46

  klug написав:
  dr_morgenstern написав:
  klug написав:Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.

Це вже краще :mrgreen:
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?

Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.

а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:04

  dr_morgenstern написав:
  klug написав:
  dr_morgenstern написав:Це вже краще :mrgreen:
Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?

Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.

а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?

За 1..2 дн. до погашения 3й выплаты по Рассрочке
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:08

  dr_morgenstern написав:а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?

З першого ж місяця 1/N від суми покупки входить в ОМП за кредиткою. Єдине, не можу точно сказати, як буде рахувати, якщо оформити 31-го.
klug
 
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  #<1 ... 3445344634473448
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