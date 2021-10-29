klug написав:Заліт при достроковому розірванні розстрочки. При достроковому погашенні має бути усе ок, але гасити доведеться разом з усією кредиткою.
Це вже краще Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?
dr_morgenstern написав:Це вже краще Тобто якщо зробити одну велику покупку, перевести її в розстрочку та на четвертий місяць повністю погасити заборгованість по кредитці (розстрочки автоматично гасяться, як я розумію), то можна ризикнути?
Так, таку схему тут описував на гілці представник. Єдине, що гаситися потрібно наприкінці 3-го місяця (до 30-го), щоб не увімкнувся лічильник.
а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?
dr_morgenstern написав:а перший місяць - це буде календарний місяць, в якому активована розстрочка, чи наступний за ним (коли потрібно буде внести перший платіж за розстрочкою)?
З першого ж місяця 1/N від суми покупки входить в ОМП за кредиткою. Єдине, не можу точно сказати, як буде рахувати, якщо оформити 31-го.
При розстрочці 1/N від суми покупки входить не в ОМП, а в "Сплатіть повну заборгованість без відкладеної розстрочки" із виписки за відповідний період, яку можна скачати в пумб-онлайн. 31 завжди входить в новий період. Достроково розстрочка погашається до 3 "платежу до 30" включно.
В додатку після піврічної паузи знову з'явилася можливість сплатити за опалення МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", код ЄДРПОУ 03356571. UA783157840000026002305003924 - правильний, і на сайті МКП і в пумбівській квитанції.