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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3446344734483449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 07:53

  vililit написав:Mr V

что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент

Что есть фонд?
Mr V
 
Повідомлень: 43
З нами з: 15.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02

  Mr V написав:
  vililit написав:Mr V

что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент

Что есть фонд?

200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования
velvet
 
Повідомлень: 4026
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 611 раз.
 
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  #<1 ... 3446344734483449
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