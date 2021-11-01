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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 07:53
vililit написав:Mr V
что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент
Что есть фонд?
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Mr V
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02
Mr V написав: vililit написав:Mr V
что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент
Что есть фонд?
200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования
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velvet
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:30
velvet
все верно - 200тыс.грн. (пока действует такое)
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vililit
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