Что есть фонд?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 07:53
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24
Если депозит на такую сумму, то, думаю, да.
То было только предположение, выборка ну очень маленькая, следовательно, погрешность ну очень большая.
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:37
Re: ПУМБ
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
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