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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3446344734483449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 07:53

  vililit написав:Mr V

что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент

Что есть фонд?
Mr V
 
Повідомлень: 44
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02

  Mr V написав:
  vililit написав:Mr V

что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент

Что есть фонд?

200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования
velvet
 
Повідомлень: 4026
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:30

velvet
:) все верно - 200тыс.грн. (пока действует такое)
vililit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24

  velvet написав:
  Mr V написав:
  vililit написав:Mr V

что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент

Что есть фонд?

200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования

Если депозит на такую сумму, то, думаю, да.

То было только предположение, выборка ну очень маленькая, следовательно, погрешность ну очень большая.
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:37

Re: ПУМБ

PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:50

  MASolomko написав:PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.

Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов. 
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:15

200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования[/quote]
Если депозит на такую сумму, то, думаю, да.

То было только предположение, выборка ну очень маленькая, следовательно, погрешность ну очень большая.[/quote]
.... :roll: погрешность правда большая ...
по факту - который месяц уже - минимальные кешбеки, т.е. размер депозита совершенно ни при чем
vililit
 
Повідомлень: 58
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  #<1 ... 3446344734483449
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