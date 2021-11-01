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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 07:53
vililit написав:Mr V
что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент
Что есть фонд?
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Mr V
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Додано: Вів 02 лис, 2021 08:02
Mr V написав: vililit написав:Mr V
что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент
Что есть фонд?
200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования
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velvet
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Додано: Вів 02 лис, 2021 09:30
velvet
все верно - 200тыс.грн. (пока действует такое)
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vililit
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24
velvet написав: Mr V написав: vililit написав:Mr V
что с вашей точки зрения является хорошей депозитной подушкой?
фонд - хорошая или нет (кешбек - минимальный)?
и рядом у коллег, у которых минимальные депо - повышенный процент
Что есть фонд?
200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования
Если депозит на такую сумму, то, думаю, да.
То было только предположение, выборка ну очень маленькая, следовательно, погрешность ну очень большая.
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Mr V
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:37
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
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MASolomko
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Додано: Вів 02 лис, 2021 12:50
MASolomko написав:
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов.
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PUMB
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:15
200 тыс.грн. на данный момент гарантируется фондом гарантирования[/quote]
Если депозит на такую сумму, то, думаю, да.
То было только предположение, выборка ну очень маленькая, следовательно, погрешность ну очень большая.[/quote]
....
погрешность правда большая ...
по факту - который месяц уже - минимальные кешбеки, т.е. размер депозита совершенно ни при чем
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vililit
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:50
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
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MASolomko
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:52
MASolomko написав:
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно?
Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
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Искатель
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:51
PUMB написав: MASolomko написав:
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов.
Подскажите если в пакете всеКартка Бізнес была открыта Visa Platinum - можно ли открыть 2ую карту Мастеркард Platinum?
Или только через закрытие Визы?
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gonzo
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