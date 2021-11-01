Физическое лицо предприниматель (ФЛП), может открыть виртуальную карту "всеКАРТУ" в мобильном приложении ПУМБ Online, а также, "всеКАРТУ бизнес" в отделении банка.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:07
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54
Добрый день! Согласно тарифам "всеКАРТА Бізнес" есть возможность открыть дополнительную карту к открытому счету MC Platinum PayPass, для этого закрывать Visa Platinum PayWave необязательно.
Зараз переглядають цей форум: AZP, denmayer, Support BForward і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|