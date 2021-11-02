|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:07
MASolomko написав:
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Физическое лицо предприниматель (ФЛП), может открыть виртуальную карту "всеКАРТУ" в мобильном приложении ПУМБ Online, а также, "всеКАРТУ бизнес" в отделении банка.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09
Искатель написав: MASolomko написав:
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно?
Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54
gonzo написав: PUMB написав: MASolomko написав:
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов.
Подскажите если в пакете всеКартка Бізнес была открыта Visa Platinum - можно ли открыть 2ую карту Мастеркард Platinum?
Или только через закрытие Визы?
Добрый день! Согласно тарифам "всеКАРТА Бізнес" есть возможность открыть дополнительную карту к открытому счету MC Platinum PayPass, для этого закрывать Visa Platinum PayWave необязательно.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:08
MASolomko написав:
"всеКАРТКА Бізнес"
В чому фішка "всеКАРТКА Бізнес"?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7223
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:49
V2
Класс Platinum у карт.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9826
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|