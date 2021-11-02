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ПУМБ
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:07
MASolomko написав:
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Физическое лицо предприниматель (ФЛП), может открыть виртуальную карту "всеКАРТУ" в мобильном приложении ПУМБ Online, а также, "всеКАРТУ бизнес" в отделении банка.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09
Искатель написав: MASolomko написав:
PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно?
Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54
gonzo написав: PUMB написав: MASolomko написав:
PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов.
Подскажите если в пакете всеКартка Бізнес была открыта Visa Platinum - можно ли открыть 2ую карту Мастеркард Platinum?
Или только через закрытие Визы?
Добрый день! Согласно тарифам "всеКАРТА Бізнес" есть возможность открыть дополнительную карту к открытому счету MC Platinum PayPass, для этого закрывать Visa Platinum PayWave необязательно.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:08
MASolomko написав:
"всеКАРТКА Бізнес"
В чому фішка "всеКАРТКА Бізнес"?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:49
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Класс Platinum у карт.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:15
PUMB написав:
ФЛП, может открыть виртуальную карту "всеКАРТУ" в мобильном приложении ПУМБ Online...
Опробовали, процесс рабочий. Порой затупило приложение после предоставления доков с "Дія". Счёт быстро зарегистрировали в налоговой.
Стоит неспешный вопрос получить пластик всеКАРТКА ко счёту, к которому выпущена виртуальная карта. Это же можно его заказать в интернет-банкинге с доставкой в краматорское отделение?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 06:31
PUMB написав: Искатель написав:
Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно?
Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
Прочитал ответ, но не увидел главного, а потому уточню.
Распишите, пожалуйста, последовательность действий.
Я, как действующий клиент банка, отправляю своему знакомому реферральную ссылку, чтобы он открыл "всеКАРТУ". Что он должен делать далее? Я имею в виду, как ему правильно открыть в мобильном приложении виртуальную карту, чтобы сработал реферральный бонус?
Или все же бонус будет исключительно, если он откроет карту в отделении, с получением физического пластика?
Надеюсь, теперь мой вопрос окончательно понятен, и Вы сможете дать точный ответ?
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