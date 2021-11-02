MASolomko написав:PUMB, физлицу, который ФЛП, всеКАРТКА можно открыть удалённо? Или таким физлицам открывается "всеКАРТКА Бізнес"?
Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно? Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
MASolomko написав:PUMB, дистанционно не клиенту банка можно оформить "всеКАРТКА Бізнес"? Лицо является ФЛП. Есть "Дія", в котором присутствует био-загран.
Добрый день! В мобильном приложении ПУМБ Online есть возможность открыть продукт "всеКАРТА" для физических лиц. Продукт "всеКАРТА Бизнес", на сегодняшний день, открывается только в отделении банка с оригиналами документов.
Подскажите если в пакете всеКартка Бізнес была открыта Visa Platinum - можно ли открыть 2ую карту Мастеркард Platinum?
Или только через закрытие Визы?
Добрый день! Согласно тарифам "всеКАРТА Бізнес" есть возможность открыть дополнительную карту к открытому счету MC Platinum PayPass, для этого закрывать Visa Platinum PayWave необязательно.
Искатель написав:Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно? Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
Прочитал ответ, но не увидел главного, а потому уточню. Распишите, пожалуйста, последовательность действий. Я, как действующий клиент банка, отправляю своему знакомому реферральную ссылку, чтобы он открыл "всеКАРТУ". Что он должен делать далее? Я имею в виду, как ему правильно открыть в мобильном приложении виртуальную карту, чтобы сработал реферральный бонус? Или все же бонус будет исключительно, если он откроет карту в отделении, с получением физического пластика? Надеюсь, теперь мой вопрос окончательно понятен, и Вы сможете дать точный ответ?
PUMB написав:ФЛП, может открыть виртуальную карту "всеКАРТУ" в мобильном приложении ПУМБ Online...
Опробовали, процесс рабочий. Порой затупило приложение после предоставления доков с "Дія". Счёт быстро зарегистрировали в налоговой.
Стоит неспешный вопрос получить пластик всеКАРТКА ко счёту, к которому выпущена виртуальная карта. Это же можно его заказать в интернет-банкинге с доставкой в краматорское отделение?
Добрый день! На текущий момент в мобильном приложении ПУМБ Online недоступна возможность заказа пластиковой карты к счету в отделение, но Вы можете заказать пластик в веб-версии интернет-банкинга ПУМБ Online.
Искатель написав:Я другое спрошу: а что, всеКАРТУ можно открыть удаленно? Или речь идет о виртуальной карте?
Тогда второй вопрос: может ли человек по реферральной ссылке открыть себе виртуальную всеКАРТУ, начать с ней работать - и получить бонус?
Добрый день! С помощью мобильного приложения ПУМБ Online как действующий, так и новый клиент может открыть дебитную виртуальную карту «всеКАРТА» в одной из выбранных валют (UAH, USD, EUR, GBP, RUB, PLN). Для новых клиентов банка, вознаграждение будет по реферальной ссылке при открытии виртуальной карты "всеКАРТА", а также, Вы сами после открытия можете делиться реферальной ссылкой для своих друзей и также получать бонус. К сожалению, для действующих клиентов банка вознаграждение по реферальной ссылке будет только при открытии кредитной карты "ВсеМожу" или кредита наличными "ВсеЯсно" в отделении банка.
Прочитал ответ, но не увидел главного, а потому уточню. Распишите, пожалуйста, последовательность действий. Я, как действующий клиент банка, отправляю своему знакомому реферральную ссылку, чтобы он открыл "всеКАРТУ". Что он должен делать далее? Я имею в виду, как ему правильно открыть в мобильном приложении виртуальную карту, чтобы сработал реферральный бонус? Или все же бонус будет исключительно, если он откроет карту в отделении, с получением физического пластика? Надеюсь, теперь мой вопрос окончательно понятен, и Вы сможете дать точный ответ?
Добрый день! Вашему другу необходимо перейти по реферальной ссылке, которую Вы отправите, затем - выбрать продукт "всеКАРТА", после чего - нажать «Замовити продукт». Приглашенному участнику обязательно перезвонит представитель банка и назначат встречу на отделении, но она не обязательна. После звонка Ваш друг может просто скачать мобильное приложение ПУМБ Online, самостоятельно зарегистрироваться в нем с помощью приложения "Дія" и оформить карту «ВсеКарта». Обратите внимание, что регистрацию необходимо совершить только после звонка представителя банка.