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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3449345034513452>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:37

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вашему другу необходимо перейти по реферальной ссылке, которую Вы отправите, затем - выбрать продукт "всеКАРТА", после чего - нажать «Замовити продукт». Приглашенному участнику обязательно перезвонит представитель банка и назначат встречу на отделении, но она не обязательна. После звонка Ваш друг может просто скачать мобильное приложение ПУМБ Online, самостоятельно зарегистрироваться в нем с помощью приложения "Дія" и оформить карту «ВсеКарта».
Ва-у :)
Вчера такое сделали даже загадывая будет ли кешбек. :)
Приятно )))

Для получения кешбека по ссылке друга друг же должен сделать обязательно расходную операцию на 100 грн?

  PUMB написав:...заказа пластиковой карты к счету в отделение, но Вы можете заказать пластик в веб-версии интернет-банкинга ПУМБ Online.
Выбор отделения в веб-версии, куда доставлять, пластик можно же выбрать?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:49

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/
Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?
Шо скаже шановний офПред?
Але через 45 днів і аХції кінець.

Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 14:59

ПУМБ, ви все ще не добавили можливість свого шаблону в коммуналках? В додатку з цим проблема була раніше :(
root
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:17

  MASolomko написав:
  PUMB написав:Вашему другу необходимо перейти по реферальной ссылке, которую Вы отправите, затем - выбрать продукт "всеКАРТА", после чего - нажать «Замовити продукт». Приглашенному участнику обязательно перезвонит представитель банка и назначат встречу на отделении, но она не обязательна. После звонка Ваш друг может просто скачать мобильное приложение ПУМБ Online, самостоятельно зарегистрироваться в нем с помощью приложения "Дія" и оформить карту «ВсеКарта».
Ва-у :)
Вчера такое сделали даже загадывая будет ли кешбек. :)
Приятно )))

Для получения кешбека по ссылке друга друг же должен сделать обязательно расходную операцию на 100 грн?

  PUMB написав:...заказа пластиковой карты к счету в отделение, но Вы можете заказать пластик в веб-версии интернет-банкинга ПУМБ Online.
Выбор отделения в веб-версии, куда доставлять, пластик можно же выбрать?


Действительно, для выплаты бонуса обязательным условием является покупка в торговой сети одним платежом на сумму от 100грн. с карты, которая будет открыта для приглашенного друга.
К сожалению, в веб-версии нет возможность выбрать конкретное отделение, сайт автоматически укажет Вам адрес отделения, по которому можно будет забрать карту. Кроме того, Вы можете получить карту в любом из наших отделений без ее предварительного заказа через веб-версию.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:34

  root написав:ПУМБ, ви все ще не добавили можливість свого шаблону в коммуналках? В додатку з цим проблема була раніше :(

Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:51

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.


Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.
root
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:54

Re: ПУМБ

  PUMB написав:К сожалению, в веб-версии нет возможность выбрать конкретное отделение, сайт автоматически укажет Вам адрес отделения, по которому можно будет забрать карту.
И как система выберет отделение и город, куда доставлять карту?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:14

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/
Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?
Шо скаже шановний офПред?
Але через 45 днів і аХції кінець.

Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).

Дискримінація поточних депозитчиків.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:16

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).


Якщо є рахунок "Вільний" - це відповідає умовам акції чи ні?
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:32

  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/
Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?
Шо скаже шановний офПред?
Але через 45 днів і аХції кінець.

Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).

І ВАм здоровячка.
Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?
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