PUMB написав:Вашему другу необходимо перейти по реферальной ссылке, которую Вы отправите, затем - выбрать продукт "всеКАРТА", после чего - нажать «Замовити продукт». Приглашенному участнику обязательно перезвонит представитель банка и назначат встречу на отделении, но она не обязательна. После звонка Ваш друг может просто скачать мобильное приложение ПУМБ Online, самостоятельно зарегистрироваться в нем с помощью приложения "Дія" и оформить карту «ВсеКарта».
Ва-у Вчера такое сделали даже загадывая будет ли кешбек. Приятно )))
Для получения кешбека по ссылке друга друг же должен сделать обязательно расходную операцию на 100 грн?
PUMB написав:...заказа пластиковой карты к счету в отделение, но Вы можете заказать пластик в веб-версии интернет-банкинга ПУМБ Online.
Выбор отделения в веб-версии, куда доставлять, пластик можно же выбрать?
Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/ Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити? Шо скаже шановний офПред? Але через 45 днів і аХції кінець.
Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
PUMB написав:Вашему другу необходимо перейти по реферальной ссылке, которую Вы отправите, затем - выбрать продукт "всеКАРТА", после чего - нажать «Замовити продукт». Приглашенному участнику обязательно перезвонит представитель банка и назначат встречу на отделении, но она не обязательна. После звонка Ваш друг может просто скачать мобильное приложение ПУМБ Online, самостоятельно зарегистрироваться в нем с помощью приложения "Дія" и оформить карту «ВсеКарта».
Ва-у Вчера такое сделали даже загадывая будет ли кешбек. Приятно )))
Для получения кешбека по ссылке друга друг же должен сделать обязательно расходную операцию на 100 грн?
PUMB написав:...заказа пластиковой карты к счету в отделение, но Вы можете заказать пластик в веб-версии интернет-банкинга ПУМБ Online.
Выбор отделения в веб-версии, куда доставлять, пластик можно же выбрать?
Действительно, для выплаты бонуса обязательным условием является покупка в торговой сети одним платежом на сумму от 100грн. с карты, которая будет открыта для приглашенного друга. К сожалению, в веб-версии нет возможность выбрать конкретное отделение, сайт автоматически укажет Вам адрес отделения, по которому можно будет забрать карту. Кроме того, Вы можете получить карту в любом из наших отделений без ее предварительного заказа через веб-версию.
root написав:ПУМБ, ви все ще не добавили можливість свого шаблону в коммуналках? В додатку з цим проблема була раніше
Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.
PUMB написав:Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.
Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.
Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/ Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити? Шо скаже шановний офПред? Але через 45 днів і аХції кінець.
Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
PUMB написав:Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
Якщо є рахунок "Вільний" - це відповідає умовам акції чи ні?
Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/ Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити? Шо скаже шановний офПред? Але через 45 днів і аХції кінець.
Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
І ВАм здоровячка. Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?