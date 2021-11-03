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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3449345034513452 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 851 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 127 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 236 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 198 Всього голосів : 851 Додано: Сер 03 лис, 2021 16:44 Квесторе_поверніться написав: PUMB написав: Квесторе_поверніться написав: По Ювілейному 11,6% вимальовується

https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/

Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?

Шо скаже шановний офПред?

Але через 45 днів і аХції кінець. По Ювілейному 11,6% вимальовується... elnyy-uah/Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?Шо скаже шановний офПред?Але через 45 днів і аХції кінець.

Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.). Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).

І ВАм здоровячка.

Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь? І ВАм здоровячка.Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?

Уху.

Ще треба знати наступне:

1.1. Участь в Акції мають право приймати Клієнти, сума розміщених депозитів (вкладів) яких відповідає

вимогам, вказаним в п. 1.2 Правил, а також які оформили у відділенні Банку або за допомогою системи

інтернет-банкінг «ПУМБ online» Депозит на наступних умовах:

- валюта Депозиту – гривня;

- сума початкового внеску на Депозит – від 10 000,00 гривень;

- строк Депозиту – 91, 184 або 367 днів;

- вид Депозиту – «Ювілейний».

1.2. В момент оформлення Учасником Акції Депозиту в Банку (згідно умов цієї Акції відповідно до п. 1.1

Правил) загальна сума інших гривневих депозитів (вкладів), розміщених Учасником Акції в Банку,

повинна бути не менше ніж їх сума станом на перший день періоду проведення цієї Акції (01.11.2021).

При розрахунку суми інших депозитів (вкладів) Учасника Акції в Банку не враховується Депозит,

розміщений Учасником Акції для прийняття участі в Акції відповідно до п.1.1 Правил.

Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають. Уху.Ще треба знати наступне:Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають. Прораб Повідомлень: 313 З нами з: 02.03.19 Подякував: 275 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3449345034513452 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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