Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/ Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити? Шо скаже шановний офПред? Але через 45 днів і аХції кінець.
Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
І ВАм здоровячка. Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?
Уху. Ще треба знати наступне:
1.1. Участь в Акції мають право приймати Клієнти, сума розміщених депозитів (вкладів) яких відповідає вимогам, вказаним в п. 1.2 Правил, а також які оформили у відділенні Банку або за допомогою системи інтернет-банкінг «ПУМБ online» Депозит на наступних умовах: - валюта Депозиту – гривня; - сума початкового внеску на Депозит – від 10 000,00 гривень; - строк Депозиту – 91, 184 або 367 днів; - вид Депозиту – «Ювілейний». 1.2. В момент оформлення Учасником Акції Депозиту в Банку (згідно умов цієї Акції відповідно до п. 1.1 Правил) загальна сума інших гривневих депозитів (вкладів), розміщених Учасником Акції в Банку, повинна бути не менше ніж їх сума станом на перший день періоду проведення цієї Акції (01.11.2021). При розрахунку суми інших депозитів (вкладів) Учасника Акції в Банку не враховується Депозит, розміщений Учасником Акції для прийняття участі в Акції відповідно до п.1.1 Правил.
Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають.