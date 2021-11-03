Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/ Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити? Шо скаже шановний офПред? Але через 45 днів і аХції кінець.
Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).
І ВАм здоровячка. Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?
Уху. Ще треба знати наступне:
1.1. Участь в Акції мають право приймати Клієнти, сума розміщених депозитів (вкладів) яких відповідає вимогам, вказаним в п. 1.2 Правил, а також які оформили у відділенні Банку або за допомогою системи інтернет-банкінг «ПУМБ online» Депозит на наступних умовах: - валюта Депозиту – гривня; - сума початкового внеску на Депозит – від 10 000,00 гривень; - строк Депозиту – 91, 184 або 367 днів; - вид Депозиту – «Ювілейний». 1.2. В момент оформлення Учасником Акції Депозиту в Банку (згідно умов цієї Акції відповідно до п. 1.1 Правил) загальна сума інших гривневих депозитів (вкладів), розміщених Учасником Акції в Банку, повинна бути не менше ніж їх сума станом на перший день періоду проведення цієї Акції (01.11.2021). При розрахунку суми інших депозитів (вкладів) Учасника Акції в Банку не враховується Депозит, розміщений Учасником Акції для прийняття участі в Акції відповідно до п.1.1 Правил.
Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають.
PUMB написав:К сожалению, в веб-версии нет возможность выбрать конкретное отделение, сайт автоматически укажет Вам адрес отделения, по которому можно будет забрать карту.
И как система выберет отделение и город, куда доставлять карту?
Для действующего клиента при открытии виртуальной карты "всеКАРТА" приложение может автоматически предложить доставку карты в отделение, за которым закреплены открытые раннее счета . Новые клиенты, не имеющие в ПУМБ счетов, кроме виртуальной "всеКАРТА" могут заказать к нему пластиковую карту только в отделении банка.
PUMB написав:Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.
Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.
Якщо при пошуку постачальника за номером ЄДРПОУ з'являється інформація, що дане підприємство відсутнє в системі, Вам буде запропоновано подати заявку на створення відповідного шаблону. Для цього система попросить натиснути відповідну кнопку та відправити в додаток фото квитанції від постачальника. Також Ви можете надати нам в особистих повідомленнях квитанцію для оплати (видану постачальником послуг) або офіційний лист від постачальника послуг із зазначенням реквізитів рахунку.
Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.
Якщо при пошуку постачальника за номером ЄДРПОУ з'являється інформація, що дане підприємство відсутнє в системі, Вам буде запропоновано подати заявку на створення відповідного шаблону. Для цього система попросить натиснути відповідну кнопку та відправити в додаток фото квитанції від постачальника. Також Ви можете надати нам в особистих повідомленнях квитанцію для оплати (видану постачальником послуг) або офіційний лист від постачальника послуг із зазначенням реквізитів рахунку.
А як тоді бути у випадку, коли постачальник був ще в жовтні (була і проплата по ньому), а зараз - "Технічна помилка Не удалось загрузить детали услуги"?
Перевірив - реквізити постачальника послуги НЕ ЗМІНИЛИСЬ!