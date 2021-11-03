RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3449345034513452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:
  Квесторе_поверніться написав:По Ювілейному 11,6% вимальовується
https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bo ... elnyy-uah/
Але це Вільний слід закрити і тільки через 45 днів Ювілейний відкрити?
Шо скаже шановний офПред?
Але через 45 днів і аХції кінець.

Вітаємо! Акція «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо!» та депозит «Ювілейний» стартували з 01.11.2021 та до 19.12.2021(включно). Клієнти можуть одночасно взяти участь в акції «Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо» та акції «Бонус до депозиту від Мінфін», за умови, якщо у клієнта щонайменше упродовж останніх 45 днів не було депозитів ПУМБ та депозит відповідає умовам обох Акцій (депозит «Ювілейний», строк - від 3 міс. , сума - від 30 000 грн.).

І ВАм здоровячка.
Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?

Уху.
Ще треба знати наступне:
1.1. Участь в Акції мають право приймати Клієнти, сума розміщених депозитів (вкладів) яких відповідає
вимогам, вказаним в п. 1.2 Правил, а також які оформили у відділенні Банку або за допомогою системи
інтернет-банкінг «ПУМБ online» Депозит на наступних умовах:
- валюта Депозиту – гривня;
- сума початкового внеску на Депозит – від 10 000,00 гривень;
- строк Депозиту – 91, 184 або 367 днів;
- вид Депозиту – «Ювілейний».
1.2. В момент оформлення Учасником Акції Депозиту в Банку (згідно умов цієї Акції відповідно до п. 1.1
Правил) загальна сума інших гривневих депозитів (вкладів), розміщених Учасником Акції в Банку,
повинна бути не менше ніж їх сума станом на перший день періоду проведення цієї Акції (01.11.2021).
При розрахунку суми інших депозитів (вкладів) Учасника Акції в Банку не враховується Депозит,
розміщений Учасником Акції для прийняття участі в Акції відповідно до п.1.1 Правил.

Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають.
Прораб
 
Повідомлень: 317
З нами з: 02.03.19
Подякував: 277 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:16

  MASolomko написав:
  PUMB написав:К сожалению, в веб-версии нет возможность выбрать конкретное отделение, сайт автоматически укажет Вам адрес отделения, по которому можно будет забрать карту.
И как система выберет отделение и город, куда доставлять карту?

Для действующего клиента при открытии виртуальной карты "всеКАРТА" приложение может автоматически предложить доставку карты в отделение, за которым закреплены открытые раннее счета . Новые клиенты, не имеющие в ПУМБ счетов, кроме виртуальной "всеКАРТА" могут заказать к нему пластиковую карту только в отделении банка.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 17:19

  root написав:
  PUMB написав:Вітаємо! В мобільному додатку ПУМБ Online є можливість здійснювати свої шаблони при оплаті комунальних платежів. Якщо у Вас виникає технічна помилка при цьому, Ви можете написати нам в особисті повідомлення, деталі даної ситуації або відправити запит до технічної підтримки в мобільному додатку. Для цього Вам необхідно сильно потрясти телефон (або «тапнути» по екрану кілька разів) і описати ситуацію в вікні, що з'явиться.


Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.

Якщо при пошуку постачальника за номером ЄДРПОУ з'являється інформація, що дане підприємство відсутнє в системі, Вам буде запропоновано подати заявку на створення відповідного шаблону. Для цього система попросить натиснути відповідну кнопку та відправити в додаток фото квитанції від постачальника. Також Ви можете надати нам в особистих повідомленнях квитанцію для оплати (видану постачальником послуг) або офіційний лист від постачальника послуг із зазначенням реквізитів рахунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:12

  PUMB написав:
  root написав:
  PUMB написав:


Якщо Ви мали на увазі це в "Перекази" - "Мої шаблони" то це вже зовсім не комунальний буде і НЕ безкоштовно.

Якщо при пошуку постачальника за номером ЄДРПОУ з'являється інформація, що дане підприємство відсутнє в системі, Вам буде запропоновано подати заявку на створення відповідного шаблону. Для цього система попросить натиснути відповідну кнопку та відправити в додаток фото квитанції від постачальника. Також Ви можете надати нам в особистих повідомленнях квитанцію для оплати (видану постачальником послуг) або офіційний лист від постачальника послуг із зазначенням реквізитів рахунку.


А як тоді бути у випадку, коли постачальник був ще в жовтні (була і проплата по ньому), а зараз - "Технічна помилка Не удалось загрузить детали услуги"?

Перевірив - реквізити постачальника послуги НЕ ЗМІНИЛИСЬ!
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 03.03.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:59

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?

Шось офПред ігнорить запитання.
Завтра вже може бути пізно. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 38004
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?

Шось офПред ігнорить запитання.
Завтра вже може бути пізно. :(

Та хай йому грець.
Всі до Цигана, там на 5К на 3 міс. мона +200 цімесу слупити :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1181
З нами з: 05.05.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:56

Re: ПУМБ

  Прораб написав:Свято не для старожилів, тобто або з Мінфіном або з акцією пролітають.

Дійсно , говорив з Мінфіном .
відповідь - НІЧОГО НЕ ПОВИННО БУТИ.
Цей ВІЛЬНИЙ ЯК якір, що тягне на дно. ЯК ЙОГО ПОЗБУТИСЯ???????
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4692
З нами з: 23.11.14
Подякував: 713 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:58

////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4692
З нами з: 23.11.14
Подякував: 713 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3449345034513452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aktus, extreme_lviv_ua, Ferlakur, ramaz, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.