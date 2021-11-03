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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:23
Aktus написав: Amethyst написав:
Всі до Цигана,
Перепрошую, а це хто?
Банк одноразових паролів.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26
Goodman написав:
////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.
Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи?
Це смішно.
Нехай чекають на своїх нових клієнтів.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:36
Прораб написав: Goodman написав:
////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.
Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи?
Це смішно.
Нехай чекають на своїх нових клієнтів.
Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают.
А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам.
Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу
Мой полтишок Алику и Цыгану полетел
А Ахметыч то в курсии?
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Amethyst
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:39
Amethyst написав:
Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают.
А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам.
Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу
А Ахметыч то в курсии?
Тож тепер він вже на 6 міс. - Вільний.
Так що на півроку ти вже не вільний.
Востаннє редагувалось Прораб
в Сер 03 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:39
Amethyst написав:
А Ахметыч то в курсии?
во время разговора с минфином неодноразово наголошується , ахцію проводить мінфін, винагорода від мінфіна , всі питання і проблеми вирішувать тільки з мінфіном.
а вердикт такий - нічого не повинно бути , Вільний теж вклад. усьо.
я запив з горя......
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Goodman
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42
Goodman написав: Amethyst написав:
А Ахметыч то в курсии?
во время разговора с минфином неодноразово наголошується , ахцію проводить мінфін, винагорода від мінфіна , всі питання і проблеми вирішувать тільки з мінфіном.
а вердикт такий - нічого не повинно бути , Вільний теж вклад. усьо.
я запив з горя......
Подтверждение наличия (СРОЧНОГО) вклада дает Мумба. Хто ж ему мешает сказать, шо вклада нема. Хай тупят дальше
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Amethyst
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:43
До того ж за акцією Ювілейного всі деньхи на всіх депо при відкритті Ю. у сумі мають бути на місці на 01.11.
Тобто щоб зайти і на Мінфин та і акцію Пумби з Ювілейним помацати тре бути чистим клиєнтом акі скло.
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Прораб
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:45
Прораб написав:
До того ж за акцією Ювілейного всі деньхи на всіх депо при відкритті Ю. у сумі мають бути на місці на 01.11.
хотят как в жлобских банках только новие деньги?
такая хрень наблюдается в АККОРДБАНКА .
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Goodman
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