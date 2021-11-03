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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3450345134523453

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:23

  Aktus написав:
  Amethyst написав:Всі до Цигана,

Перепрошую, а це хто?

Банк одноразових паролів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:26

  Goodman написав:////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.

Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи?
Це смішно.
Нехай чекають на своїх нових клієнтів.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:36

  Прораб написав:
  Goodman написав:////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.

Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи?
Це смішно.
Нехай чекають на своїх нових клієнтів.

Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают.
А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам.
Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу 8) :lol:
Мой полтишок Алику и Цыгану полетел :P
А Ахметыч то в курсии? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:39

      Amethyst написав:Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают.
    А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам.
    Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу 8) :lol:
    А Ахметыч то в курсии? :mrgreen:

    Тож тепер він вже на 6 міс. - Вільний.
    Так що на півроку ти вже не вільний. :mrgreen:
    Востаннє редагувалось Прораб в Сер 03 лис, 2021 20:40, всього редагувалось 1 раз.
    Прораб
     
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    Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:39

    Re: ПУМБ

      Amethyst написав:А Ахметыч то в курсии?

    во время разговора с минфином неодноразово наголошується , ахцію проводить мінфін, винагорода від мінфіна , всі питання і проблеми вирішувать тільки з мінфіном.
    а вердикт такий - нічого не повинно бути , Вільний теж вклад. усьо.
    я запив з горя......
    Goodman
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    Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42

      Goodman написав:
      Amethyst написав:А Ахметыч то в курсии?

    во время разговора с минфином неодноразово наголошується , ахцію проводить мінфін, винагорода від мінфіна , всі питання і проблеми вирішувать тільки з мінфіном.
    а вердикт такий - нічого не повинно бути , Вільний теж вклад. усьо.
    я запив з горя......

    Подтверждение наличия (СРОЧНОГО) вклада дает Мумба. Хто ж ему мешает сказать, шо вклада нема. Хай тупят дальше :)
    Amethyst
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    Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:43

    Re: ПУМБ

    До того ж за акцією Ювілейного всі деньхи на всіх депо при відкритті Ю. у сумі мають бути на місці на 01.11.
    Тобто щоб зайти і на Мінфин та і акцію Пумби з Ювілейним помацати тре бути чистим клиєнтом акі скло.
    Прораб
     
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    Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:45

    Re: ПУМБ

      Прораб написав:До того ж за акцією Ювілейного всі деньхи на всіх депо при відкритті Ю. у сумі мають бути на місці на 01.11.

    хотят как в жлобских банках только новие деньги?
    такая хрень наблюдается в АККОРДБАНКА .
    Goodman
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