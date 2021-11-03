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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38
Прораб написав: novichok написав:
Какая первоначальная мин.сумма вклада Юбилейного и макс.сумма пополнения? Столбом это можно назвать?
на депозит "Юбилейный" разместить сумму новых денежных средств от 10 тыс. грн.
Почему тогда в приложении указывает мин сумму 500 грн?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 23:04
novichok
До акції депозиту «Ювілейний» і розігришу тре 10К.
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