RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3451345234533454

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38

  Прораб написав:
  novichok написав:Какая первоначальная мин.сумма вклада Юбилейного и макс.сумма пополнения? Столбом это можно назвать?

на депозит "Юбилейный" разместить сумму новых денежных средств от 10 тыс. грн.

Почему тогда в приложении указывает мин сумму 500 грн?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 31.03.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:04

novichok
До акції депозиту «Ювілейний» і розігришу тре 10К.
Прораб
 
Повідомлень: 325
З нами з: 02.03.19
Подякував: 277 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:04

  novichok написав:Какая первоначальная мин.сумма вклада Юбилейного и макс.сумма пополнения? Столбом это можно назвать?

мін 500. макс безкінечність
класичний стовп
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3586
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3451345234533454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34533)
04.11.2021 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.