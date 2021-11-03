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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:38

  Прораб написав:
  novichok написав:Какая первоначальная мин.сумма вклада Юбилейного и макс.сумма пополнения? Столбом это можно назвать?

на депозит "Юбилейный" разместить сумму новых денежных средств от 10 тыс. грн.

Почему тогда в приложении указывает мин сумму 500 грн?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:04

novichok
До акції депозиту «Ювілейний» і розігришу тре 10К.
Прораб
 
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Ознакомьте пожалуйста с условиями АКЦІІ: Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо! Здесь https://retail.pumb.ua/deposit/anniversary нажимал на детальні умови, но, к сожалению, по этой ссылке, так и не смог ничего найти и прочитать.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:04

  novichok написав:Какая первоначальная мин.сумма вклада Юбилейного и макс.сумма пополнения? Столбом это можно назвать?

мін 500. макс безкінечність
класичний стовп
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:19

Если у нового клиента есть, к примеру, 100 т, то что лучше? :wink: :D

1) Открыть один Юбилейный на 100 т и получить 600 грн от Минфина и маленький шанс выиграть 30 т. от Пумба?

Или

2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 07:59

Фонд заохочень Акції складає 30 Заохочень

Хіба ви дуже везуча людина і вам пощастило бути родичем когось із топів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:03

  Victor37 написав:Если у нового клиента есть, к примеру, 100 т, то что лучше? :wink: :D

1) Открыть один Юбилейный на 100 т и получить 600 грн от Минфина и маленький шанс выиграть 30 т. от Пумба?

Или

2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?

Мінфін ліпше...мабуть.
Але Вільний не пущає і офПред мовчить. :(
4 листопада закриваєм 19 грудня Ювілейний можна відкрити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:05

  Amethyst написав:
  Прораб написав:
  Goodman написав:////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?////
через 46 днів , буде знову якась шняга.
в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.

Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи?
Це смішно.
Нехай чекають на своїх нових клієнтів.

Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают.
А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам.
Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу 8) :lol:
Мой полтишок Алику и Цыгану полетел :P
А Ахметыч то в курсии? :mrgreen:



перекладіть із обланського на Мову
неможливо читати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:06

  Victor37 написав:Если у нового клиента есть, к примеру, 100 т, то что лучше? :wink: :D

1) Открыть один Юбилейный на 100 т и получить 600 грн от Минфина и маленький шанс выиграть 30 т. от Пумба?

Или

2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?


на тощак только первый пирожок
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:17

  pens написав:Ознакомьте пожалуйста с условиями АКЦІІ: Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо! Здесь https://retail.pumb.ua/deposit/anniversary нажимал на детальні умови, но, к сожалению, по этой ссылке, так и не смог ничего найти и прочитать.

нуна щительней рыться :)
https://retail.pumb.ua/deposit/anniversary
Параметри депозитів .pdf
Умови всіх депозитів .pdf
Amethyst
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