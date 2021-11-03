Ознакомьте пожалуйста с условиями АКЦІІ: Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо! Здесь https://retail.pumb.ua/deposit/anniversary нажимал на детальні умови, но, к сожалению, по этой ссылке, так и не смог ничего найти и прочитать.
Goodman написав:////Якщо сьогодні всі Вільні закрити. Коли можна в аХції від мінфіна взяти участь?//// через 46 днів , буде знову якась шняга. в минулому році в лютому була і я 200 грн таки хапнув.
Виходить, що умовно старі клієнти навіть маючи нові гроші, повинні сидіти місяцями і чекати з моря погоди нічого в банках не відкриваючи? Це смішно. Нехай чекають на своїх нових клієнтів.
Ваащето, до войны Вільний типа за текущий счет канал, у него реально счет 2620ххх и сейчас -- типа бессрочный вклад, хотя его щас на 3 мес открывают. А аХцЫи всегда применялись к СРОЧНЫМ вкладам. Ну хозяин-барин, хай сидит без грошей, сосёт лапу Мой полтишок Алику и Цыгану полетел А Ахметыч то в курсии?
перекладіть із обланського на Мову неможливо читати
pens написав:Ознакомьте пожалуйста с условиями АКЦІІ: Ювілей святкуємо – 30 тисяч на депозит даруємо! Здесь https://retail.pumb.ua/deposit/anniversary нажимал на детальні умови, но, к сожалению, по этой ссылке, так и не смог ничего найти и прочитать.