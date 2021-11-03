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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:49

Amethyst Спасибо. Не могу здесь в личку отправить сообщение(. Разобрался - у меня браузер глючит на некоторых сайтах. Открыл другой браузер и там по той же ссылке прочитал условия акции.
pens
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:59

Уважаемый PUMB, проверьте, пожалуйста, личные сообщения и возьмите в работу информацию!
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:33

А почему это у меня в веб-версии не дает окрыть Юбилейный депозит?
Сам себе и отвечу :)
Нужно было галочку "Поповнення" отметить
Востаннє редагувалось smitht в Чет 04 лис, 2021 11:10, всього редагувалось 1 раз.
smitht
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:37

smitht Вчера открывал в веб версии Юбилейный без проблем. Внимательно устанавливайте параметры депозита слева.
Востаннє редагувалось pens в Чет 04 лис, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
pens
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Мой полтишок Алику и Цыгану полетел


Алік - це хто? :oops:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:47

  Искатель написав:Уважаемый PUMB, проверьте, пожалуйста, личные сообщения и возьмите в работу информацию!
Спасибо.


Добрый день!
Благодарим за обращение, ответили Вам в личных сообщениях. Спасибо.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07

  V2 написав:
  Amethyst написав:Мой полтишок Алику и Цыгану полетел


Алік - це хто? :oops:

Алишер Усманов
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:23

  Мизантрóп написав:
  V2 написав:
  Amethyst написав:Мой полтишок Алику и Цыгану полетел


Алік - це хто? :oops:

Алишер Усманов


А що в Альфі є цікаве по депо в гривні? :roll:
V2
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