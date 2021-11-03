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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:49
Amethyst Спасибо. Не могу здесь в личку отправить сообщение(. Разобрался - у меня браузер глючит на некоторых сайтах. Открыл другой браузер и там по той же ссылке прочитал условия акции.
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:59
Уважаемый PUMB, проверьте, пожалуйста, личные сообщения и возьмите в работу информацию!
Спасибо.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:33
А почему это у меня в веб-версии не дает окрыть Юбилейный депозит?
Сам себе и отвечу
Нужно было галочку "Поповнення" отметить
Востаннє редагувалось smitht в Чет 04 лис, 2021 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:37
smitht Вчера открывал в веб версии Юбилейный без проблем. Внимательно устанавливайте параметры депозита слева.
Востаннє редагувалось pens в Чет 04 лис, 2021 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46
Re: ПУМБ
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:47
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:07
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:23
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