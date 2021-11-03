Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.la9 написав:Подскажите, если пополнить дебетку через терминал и сразу выгнать - попадаешь на платный овер?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:00
Re: ПУМБ
Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03
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