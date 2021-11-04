Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.la9 написав:Подскажите, если пополнить дебетку через терминал и сразу выгнать - попадаешь на платный овер?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:00
Re: ПУМБ
Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25
Не, "классный" - это если лучше "журавль в небе, чем синица в руках!". Т.е. совсем не заморачиваться с Минфинрм и его жалкими 0,6%, а вместо этого на 100 т. открыть 10 Юбилейных по 10 т. и этим еще больше увеличить вероятность на подарок в 30 т. от ПУМБа
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36
Re: ПУМБ
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