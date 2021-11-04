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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3453345434553456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:00

Re: ПУМБ

la9 написав:Подскажите, если пополнить дебетку через терминал и сразу выгнать - попадаешь на платный овер?
Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03

  Victor37 написав:
2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?

Это классный подсчет!!! :D
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25

  BVA1 написав:
  Victor37 написав:
2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?

Это классный подсчет!!! :D

Не, "классный" - это если лучше "журавль в небе, чем синица в руках!". Т.е. совсем не заморачиваться с Минфинрм и его жалкими 0,6%, а вместо этого на 100 т. открыть 10 Юбилейных по 10 т. и этим еще больше увеличить вероятность на подарок в 30 т. от ПУМБа :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36

Re: ПУМБ

  Victor37 написав:еще больше увеличить вероятность на подарок

да там 0я вер-ть. ну как её мона увелиЧить? :shock:
Просто наделайте столбиков по 500грн каждые 2 нед и наслаждайтесь 8)
Amethyst
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  #<1 ... 3453345434553456
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