Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.la9 написав:Подскажите, если пополнить дебетку через терминал и сразу выгнать - попадаешь на платный овер?
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:00
Re: ПУМБ
Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25
Не, "классный" - это если лучше "журавль в небе, чем синица в руках!". Т.е. совсем не заморачиваться с Минфинрм и его жалкими 0,6%, а вместо этого на 100 т. открыть 10 Юбилейных по 10 т. и этим еще больше увеличить вероятность на подарок в 30 т. от ПУМБа
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36
Re: ПУМБ
Додано: Чет 04 лис, 2021 17:54
Т.е. просто заморозить без процентов сначала 99500 на 2 недели, потом еще на 2 недели (всего на 4 недели) 99000 и т.д. ? классный совет!
А вот чем больше ваша доля среди всех депозитов участвующих в розыгрыше, тем больше вероятность выигрыша. Например, если вы откроете 1 депо и будут открыты еще 100 депо другими участниками, то ваша доля среди всех депо будет чуть менее 1 проц, а если вы откроете 10 депо в дополнение к 100 другим депо, то ваша доля будет уже около 9 проц, и соответственно вероятность выигрыша очень сильно увеличивается.
Конечно, если будет открыто другими участниками 1 млн депо, то практически будет без разницы 1 или 10 у вас депо, и вероятность выигрыша будет мизерной в обоих случаях. Но вряд ли дело дойдет до мульона
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:20
10.3. Усі неотримані не з вини Організатора Заохочення Акції залишаються в Організатора.
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:38
Згідно з п. 4.1 ПУМБ здійснює переказ Заохочення на депозитний рахунок, що і вважається врученням Заохочення. Якщо ви не зможете отримати Заохочення, наприклад, у звязку з тим, що розірвете депо, або скоїте якійсь злочин і на ваш рахунок буде накладений арешт, то ПУМБ у цьому не буде винний і цілком справедливо залишить Заохочення собі
Додано: Чет 04 лис, 2021 18:46
Re: ПУМБ
Я ничо не морожу. У меня по 500 уже лежит под 9%, 9.5% и 11%.
И если ни черех 3 мес... ни череХ год ставка больше не станет, то я пополню столбик хоть под фонд на 1..2 мес. А нет, вдрух у Рояля или Фарса, например, появится таки 15% на Миколая, то я там размещусь на полгодика-год, а не буду слюнки глотать, бо гроши все втулил в эфемерный розЫгРыШь.
А щас пока гроши позаработаю
Вы ж не знаете реально сколько депо было открыто под розыгрыш, банк об этом не очитывается и провериь егь нет возможности. И зачем тада эти пустышки, еще и с теорвер на пустом месте?
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