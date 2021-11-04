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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3453345434553456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 851
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
127
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
198
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:00

Re: ПУМБ

la9 написав:Подскажите, если пополнить дебетку через терминал и сразу выгнать - попадаешь на платный овер?
Овер будет. Но бесплатный, согласно тарифов. Иногда, бывает, начисляют- но сторнируют через чат. Два последних раза- все нормально.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:03

  Victor37 написав:
2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?

Это классный подсчет!!! :D
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:25

  BVA1 написав:
  Victor37 написав:
2) Открыть один Юбилейный на 30 т. и получить 180 грн от Минфина и гораздо больший шанс на 30 т. от ПУМБА открыв еще 7 юбилейных по 10 т. ?

Это классный подсчет!!! :D

Не, "классный" - это если лучше "журавль в небе, чем синица в руках!". Т.е. совсем не заморачиваться с Минфинрм и его жалкими 0,6%, а вместо этого на 100 т. открыть 10 Юбилейных по 10 т. и этим еще больше увеличить вероятность на подарок в 30 т. от ПУМБа :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:36

Re: ПУМБ

  Victor37 написав:еще больше увеличить вероятность на подарок

да там 0я вер-ть. ну как её мона увелиЧить? :shock:
Просто наделайте столбиков по 500грн каждые 2 нед и наслаждайтесь 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:54

  Amethyst написав:
  Victor37 написав:еще больше увеличить вероятность на подарок

да там 0я вер-ть. ну как её мона увелиЧить? :shock:
Просто наделайте столбиков по 500грн каждые 2 нед и наслаждайтесь 8)

Т.е. просто заморозить без процентов сначала 99500 на 2 недели, потом еще на 2 недели (всего на 4 недели) 99000 и т.д. ? классный совет! :shock:

А вот чем больше ваша доля среди всех депозитов участвующих в розыгрыше, тем больше вероятность выигрыша. Например, если вы откроете 1 депо и будут открыты еще 100 депо другими участниками, то ваша доля среди всех депо будет чуть менее 1 проц, а если вы откроете 10 депо в дополнение к 100 другим депо, то ваша доля будет уже около 9 проц, и соответственно вероятность выигрыша очень сильно увеличивается.

Конечно, если будет открыто другими участниками 1 млн депо, то практически будет без разницы 1 или 10 у вас депо, и вероятность выигрыша будет мизерной в обоих случаях. Но вряд ли дело дойдет до мульона :D
Вклады, которые участвуют в акции: новый депозит «Юбилейный» на сумму от 10 000 грн.

Больше открытых депозитов– больше шансов на победу.

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... yach-na-de
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:20

  Victor37 написав:Больше открытых депозитов– больше шансов на победу.

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... yach-na-de

10.3. Усі неотримані не з вини Організатора Заохочення Акції залишаються в Організатора. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:38

  Прораб написав:
  Victor37 написав:Больше открытых депозитов– больше шансов на победу.

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... yach-na-de

10.3. Усі неотримані не з вини Організатора Заохочення Акції залишаються в Організатора. :mrgreen:

Згідно з п. 4.1 ПУМБ здійснює переказ Заохочення на депозитний рахунок, що і вважається врученням Заохочення. Якщо ви не зможете отримати Заохочення, наприклад, у звязку з тим, що розірвете депо, або скоїте якійсь злочин і на ваш рахунок буде накладений арешт, то ПУМБ у цьому не буде винний і цілком справедливо залишить Заохочення собі
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 18:46

Re: ПУМБ

  Victor37 написав:Т.е. просто заморозить без процентов сначала 99500 на 2 недели, потом еще на 2 недели (всего на 4 недели) 99000 и т.д. ? классный совет!
Я ничо не морожу. У меня по 500 уже лежит под 9%, 9.5% и 11%.
И если ни черех 3 мес... ни череХ год ставка больше не станет, то я пополню столбик хоть под фонд на 1..2 мес. А нет, вдрух у Рояля или Фарса, например, появится таки 15% на Миколая, то я там размещусь на полгодика-год, а не буду слюнки глотать, бо гроши все втулил в эфемерный розЫгРыШь.
А щас пока гроши позаработаю :)

Вы ж не знаете реально сколько депо было открыто под розыгрыш, банк об этом не очитывается и провериь егь нет возможности. И зачем тада эти пустышки, еще и с теорвер на пустом месте? :)
Amethyst
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