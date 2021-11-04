Додано: Чет 04 лис, 2021 17:54

Amethyst написав: Victor37 написав: еще больше увеличить вероятность на подарок еще больше увеличить вероятность на подарок

да там 0я вер-ть. ну как её мона увелиЧить?

Просто наделайте столбиков по 500грн каждые 2 нед и наслаждайтесь да там 0я вер-ть. ну как её мона увелиЧить?Просто наделайте столбиков по 500грн каждые 2 нед и наслаждайтесь

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Больше открытых депозитов– больше шансов на победу.

Т.е. просто заморозить без процентов сначала 99500 на 2 недели, потом еще на 2 недели (всего на 4 недели) 99000 и т.д. ? классный совет!А вот чем больше ваша доля среди всех депозитов участвующих в розыгрыше, тем больше вероятность выигрыша. Например, если вы откроете 1 депо и будут открыты еще 100 депо другими участниками, то ваша доля среди всех депо будет чуть менее 1 проц, а если вы откроете 10 депо в дополнение к 100 другим депо, то ваша доля будет уже около 9 проц, и соответственно вероятность выигрыша очень сильно увеличивается.Конечно, если будет открыто другими участниками 1 млн депо, то практически будет без разницы 1 или 10 у вас депо, и вероятность выигрыша будет мизерной в обоих случаях. Но вряд ли дело дойдет до мульона